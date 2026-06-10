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قصة فيديو النزهة المتداول.. حارس عقار يبرر ملاحقة الكلاب بالانتقام

كتب : علاء عمران

09:49 م 10/06/2026

أمن القاهرة يضبط حارس عقار النزهة بتهمة تعذيب الكل

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رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وثق حدوث مشادة كلامية بين سكان منطقة النزهة بالقاهرة وحارس عقار، بسبب اعتراضهم على تعديه بالضرب على عدد من الكلاب الضالة المتواجدة في المنطقة محل سكنهم.
كشفت التحريات هوية مرتكب الواقعة رغم عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، حيث تحركت القوات ونجحت في إلقاء القبض على المتهم في دائرة قسم شرطة النزهة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تصرفه الذي أثار غضب المواطنين.

اعترافات المتهم بملاحقة الكلاب الضالة

أقر المتهم خلال مواجهته بصحة الفيديو المتداول وارتكابه الواقعة، وبرر ذلك بتعرض نجل شقيقه للعقر من قبل أحد الكلاب الضالة بالمنطقة، مما دفعه لملاحقتها والاعتداء عليها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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وزارة الداخلية كلاب ضالة النيابة العامة

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