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إعلام إيراني: سماع انفجارات قرب جزيرة كيش وتفعيل الدفاعات الجوية

كتب : عبدالله محمود

12:32 ص 11/06/2026

حرب إيران

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أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، بسماع أصوات انفجارات من مسافة بعيدة في جزيرة كيش، دون معرفة مصدرها حتى الآن.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس، كما تم تفعيلها خارج مدينة مهر بمحافظة فارس جنوبي إيران، مؤكدة عدم وقوع أي انفجارات في المنطقة.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية فُعّلت أيضاً غرب العاصمة طهران.

في وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا مباشرا إلى إيران بإمكانية تنفيذ ضربات جديدة خلال اليوم.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه "ضربات قوية" مجدداً اليوم، كما فعلت في اليوم السابق.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لن أدلي بتفاصيل حول عزمنا تدمير الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية".

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دونالد ترامب الشرق الأوسط حرب إيران إيران وأمريكا

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