

نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الادعاء بوجود رسالة مسربة منسوبة لنزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الداخلية.



وأكد المصدر أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتى فى إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة وأكد المصدر أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة.

ويأتي ذلك في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة من خلال اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

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