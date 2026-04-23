يُعد استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة خطوة قانونية أساسية لتنظيم انتقال الحقوق والممتلكات بعد وفاة أحد الأفراد، حيث يُستخدم هذا المستند الرسمي لتحديد الورثة الشرعيين وأنصبتهم وفقًا لأحكام القانون.

وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة مرفقًا بشهادة الوفاة، إلى جانب بيانات الورثة، تمهيدًا لتحديد جلسة رسمية يتم خلالها نظر الطلب.

وخلال الجلسة، تستمع المحكمة إلى شهادة الشهود للتأكد من صحة بيانات الورثة وعدم وجود نزاعات، قبل إصدار الحكم بإعلام الوراثة الذي يُعد وثيقة معتمدة تُستخدم أمام الجهات الحكومية والبنوك وغيرها.

وتأتي هذه الخطوات في إطار تنظيمي يهدف إلى حفظ الحقوق ومنع النزاعات، بما يضمن توزيع التركة بشكل قانوني وعادل بين المستحقين.

خطوات استخراج إعلام الوراثة

ووفق المُحددات القانونية فإن خطوات استخراج إعلام الوراثة تأتي كالتالي:

- يقدم الأبناء أو الورثة، طلبًا لمحكمة الأسرة بالرغبة في الحصول على إعلام وراثة، يكون مذكور به اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة، فضلًا عن اسم الأم إذا كان الأبناء قُصر.

- تُقدم شهادة الوفاة، بالإضافة إلى قرار الوصاية وصور بطاقة الرقم القومي.

- تُكتب صيغة إعلان للورثة الموجودين بالجلسة.

- يُحدد موعد لجلسة إعلام الوراثة، التي تكون خلال 3 أسابيع أو شهر على الأكثر، وفي تلك الجلسة يجب حضور شاهدين من الرجال سواء كانوا من الجيران أو معارف المتوفى.

- إصدار إعلام الوراثة في اليوم التالي، أو في جلسة أخرى يحددها القاضي.

المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة

- طلب استخراج إعلام الوراثة موجهًا لرئيس المحكمة.

- أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها.

- بيان بصيغة الإعلان بجلسة إعلام الوراثة.

- عدد 4 دمغات محاماة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب.

- صورة كارنية نقابة المحاميين الخاصة بالمحامي.

- صورة من التوكيل من الورثة للمحامي.

