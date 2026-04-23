أثار فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، ردود فعل متباينة، عقب مطالبة حارس عقار لطبيبة أسنان بعمولة 75 ألف جنيه نظير ادعائه بتدخله كسمسار في بيع شقة سكنية.

تفاصيل فيديو حارس عقار يُهدد طبيبة بسبب عمولة 75 ألف جنيه

وقد أظهر الفيديو المتداول، أن حارس العقار يُطالب الطبيبة بعمولة 2.5% من قيمة بيع الشقة السكنية التي قامت الطبيبة بشرائها، إلا أن اعتراضها على دفع المبلغ أثار اعتراض "الحارس"، إذ يعتبر أنه سمسار في عملية البيع والمبلغ حقه الأصيل.

​كما بين الفيديو تهديد حارس العقار إلى الطبيبة قائلًا "أنا بواب عمارة بـ 2000 جنيه ده يرضي ربنا.. وهسيب العمارة وهخطفك".

وتباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لموقف حارس العقار بالمطالبة بالمبلغ الذي يريده.

من جانبها تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع الفيديو الذي يظهر فيه خلاف حارس العقار مع الطبيبة بسبب عمولته وتهديده لها بالخطف.

