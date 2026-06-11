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الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية

كتب : وكالات

07:00 ص 11/06/2026

الدفاعات الجوية للكويت

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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، صباح اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية، وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

دعت رئاسة الأركان الجميع إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار مجددا، مطالبة المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، وفقا لسكاي نيوز.

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