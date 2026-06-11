هزت عدة انفجارات مناطق قريبة من العاصمة الإيرانية طهران بعد منتصف الليل، فيما أفادت وسائل إعلام رسمية بوقوع انفجارات في مدينة كرج، الواقعة على بعد كيلومترات قليلة غرب العاصمة.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن موجة جديدة من الضربات قرب العاصمة، بعد ساعات من ضربات أمريكية استهدفت مواقع على الساحل الجنوبي لإيران.

قال صحفي يدعى وحيد عبر تطبيق "تليجرام": إن انفجارات عدة قرب كرج هزت المباني والنوافذ وأيقظت السكان، فيما نقل عن أحد الأهالي قوله: "إن صوت انفجارين قويين جاء من اتجاه كرج".

بينما أشار آخر إلى أن مطار بايام ربما تعرض للقصف بعدما استيقظ على وقع الانفجار.

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بوقوع انفجارات في مدينة ورامين جنوب شرقي طهران، في حين لم تصدر السلطات الإيرانية أي تعليق رسمي بشأن أسباب الانفجارات أو طبيعة الأهداف المستهدفة، وفقا لسكاي نيوز.