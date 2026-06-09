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بعد التحفظ على أموالها.. من هي "كلارا غسان شلفون" زوجة صبري نخنوخ؟

كتب : محمود الشوربجي

08:10 م 09/06/2026 تعديل في 08:22 م
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    صبري نخنوخ وزوجته كلارا غسان شلفون 4

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دخلت "كلارا غسان شلفون" دائرة اهتمام الرأي العام خلال الأيام الأخيرة، بعدما شملها قرار التحفظ على الأموال الصادر ضمن التحقيقات الجارية المرتبطة برجل الأعمال صبري نخنوخ.

وأثار قرار التحفظ على أموالها تساؤلات واسعة حول هويتها وحياتها المهنية وعلاقتها بزوجها صبري نخنوخ.

من هي كلارا غسان شلفون؟

وتُعد كلارا غسان شلفون سيدة أعمال تحمل الجنسية اللبنانية، وارتبط اسمها بقطاع السياحة والاستثمار السياحي، حيث شاركت في عدد من الأنشطة والمشروعات الاستثمارية خلال السنوات الماضية.

تزوجت "كلارا غسان شلفون" من صبري نخنوخ في عام 2020، بعد علاقة استمرت لفترة طويلة، لتصبح شريكته في الحياة خلال السنوات الأخيرة. كما عُرفت باهتمامها بإدارة بعض الأنشطة الاستثمارية.

التحفظ على كلارا غسان شلفون

وخلال الساعات الماضية، تصدر اسم كلارا غسان محركات البحث عقب استدعائها للتوقيع على قرار التحفظ على الأموال، وهو الإجراء الذي شمل عددًا من الأصول المالية والعقارية والحسابات البنكية المرتبطة بالأشخاص المدرجين ضمن القرار.

ويأتي إدراج اسمها ضمن إجراءات التحفظ في إطار التحقيقات الجارية، حيث تُعد تلك الإجراءات احترازية ومؤقتة لحين انتهاء الجهات المختصة من فحص الوقائع محل التحقيق والفصل فيها قضائيًا

رفض طعن صبري نخنوخ وآخرين على التحفظ على أموالهم

من جانبها رفضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، طعن صبري نخنوخ وآخرين على قرار النائب العام الصادر بالتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من التصرف في أموالهم، على خلفية اتهامهم في قضية البلطجة واستعراض القوة بالتجمع الخامس.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا بشأن التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس، والتي يُجرى التحقيق فيها مع المتهم صبري نخنوخ وآخرين.

وقالت النيابة إن التحريات كشفت لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، من خلال أساليب متعددة تهدف إلى إخفاء مصدرها غير المشروع وقطع الصلة بينها وبين الأنشطة محل الاتهام.

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