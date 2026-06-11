دماء على وجهها.. تارا عماد تنشر صورًا لمشهد أكشن خطير في "7Dogs"

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

أمير كرارة

شجع الفنان أمير كرارة، المنتخب المصري، ونشر صورة له أمام كأس الفيفا، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتب: "يلا نشجع مصر في كأس العالم".

آسيل عمران

ظهرت الفنانة السعودية آسيل عمران بإطلالة كاجوال، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

جومانا مراد

خطفت الفنانة جومانا مراد، الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا طويلا باللونين الأبيض والفضي.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت مع كلابها.

مي حلمي

ظهرت الإعلامية مي حلمي بإطلالة صيفية عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.