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أسعار وأنواع التحاليل بالمعمل المركزي بتيودور بلهارس للأبحاث

كتب : عمر صبري

07:00 ص 11/06/2026

تيدور بلهارس

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أعلن المعمل المركزي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقديم مجموعة متكاملة من التحاليل والخدمات البحثية، باستخدام الأجهزة والتقنيات المعتمدة، وبإشراف الأساتذة والمتخصصين.

وأضاف المعمل المركزي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث أن بيانات التواصل تتضمن البريد الإلكتروني اضغط هنا، Prime.Lab@tbri.sci.eg، أو زيارة المعهد بكورنيش النيل، وراق الحضر، إمبابة، الجيزة.

وفيما يلي التحاليل التي يقدمها المعمل المركزي بمركز تيودور بلهارس للأبحاث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

التحاليل الجزيئية والوراثية (Molecular & Genetic Analysis)

- استخلاص الحمض النووي (DNA Extraction)

- استخلاص الحمض النووي الريبى (RNA Extraction)

- الفصل الكهربي (SDS-PAGE Electrophoresis)

- تحضير مزيج بي سي آر (Conventional PCR Master Mix Preparation)

- النسخ العكسي (Reverse Transcription)

- تفاعل البوليميراز المتسلسل العادي (Normal PCR)

- تفاعل البوليميراز المتسلسل المتعدد (Multiplex PCR)

- تفاعل البوليميراز المتسلسل بالوقت الحقيقي (Real-Time PCR)

- بناء الحمض النووي المتمم (cDNA Synthesis)

وفيما يلي الخدمات البيوكيميائية والمتقدمة (Biochemical & Advanced Services)

- التحاليل البيوكيميائية: ALT، AST، ALP، Total Bilirubin

- تجنيس العينات (Homogenization)

- اختبار سمية الخلايا (Tissue Culture Cytotoxicity)

(الخلايا الطبيعية -الخلايا السرطانيةHepG2)

- حفظ العينات بالتجميد (Sample Cryopreservation)

- التخمير البكتيري المنضدي (Benchtop Bacterial Fermentation)

- قراءة الإليزا (ELISA Reading / 96-Well Plate)

- جهاز النانو دروب (NanoDrop)

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