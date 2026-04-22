الجنايات تقضي بالسجن 5 سنوات لـ3 أجانب بالمرج

قضت الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عليوة، بمعاقبة 3 متهمين يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية بالسجن 5 سنوات، في اتهامهم بقتل شاب بدائرة قسم شرطة المرج، على خلفية مشاجرة نشبت بسبب هاتف محمول.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عليوة يونس، وعضوية المستشارين خالد أحمد سلامة ومحمد فتحي أحمد، وأمانة سر أشرف جابر ومحمد عبد الفتاح.

موبايل مسروق ينتهي بجريمة قتل في المرج

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 8 أكتوبر 2025، حين نشب خلاف بين المتهمين والمجني عليه عقب اتهامهم بسرقة هاتف نقال خاص بأحد الشهود. وعلى إثر ذلك، توجه الشاهد برفقة المجني عليه لاستعادة الهاتف، لتتحول المواجهة إلى مشادة كلامية انتهت بجريمة.

طعنة في الظهر بسبب موبايل

وخلال الواقعة، أقدم المتهم الأول على طعن المجني عليه بسلاح أبيض “سكين” استقرت في ظهره، بينما تواجد باقي المتهمين في مسرح الجريمة لدعمه ومساندته، ما أدى إلى سقوط الضحية غارقًا في دمائه ووفاته متأثرًا بإصابته.

وكشفت تحريات المباحث صحة الواقعة، وأكدت أن الخلاف بدأ بسبب الهاتف المسروق، فيما تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم في الجريمة.

خلاف على هاتف مسروق ينتهي بجريمة

كما أقر المتهم الأول بتفاصيل ارتكابه الواقعة، فيما أثبت تقرير الطب الشرعي أن الطعنة تسببت في جرح بالرئة ونزيف داخلي حاد أدى إلى الوفاة، مع تطابق البصمة الوراثية على السلاح مع دماء المجني عليه.

وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين بالسجن 5 سنوات، بعد إعادة توصيف الواقعة قانونيًا، في قضية أعادت تسليط الضوء على تحول الخلافات البسيطة إلى جرائم مميتة.