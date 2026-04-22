إعلان

الأوقاف و"المركزي للمحاسبات" يتفقان على تعزيز الحوكمة وحماية المال العام

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:25 م 22/04/2026

الدكتور أسامة الأزهر يستقبل المستشار محمد الفيصل ي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في لقاء يهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين هيئة الأوقاف والجهاز، وتطوير آليات العمل المشترك بما يدعم مبادئ الحوكمة والشفافية.

ورحّب رئيس الجهاز، في بداية اللقاء، بوزير الأوقاف، مشيدًا بدور الوزارة في نشر الفكر الوسطي وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع، إلى جانب جهود هيئة الأوقاف في الحفاظ على الأصول الوقفية والعمل على إدارتها وفق أساليب استثمارية حديثة.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف، عن تقديره للدور الرقابي الذي يقوم به الجهاز المركزي للمحاسبات في حماية المال العام، وتعزيز النزاهة ومكافحة أوجه القصور الإداري، مؤكدًا أهمية توسيع مجالات التعاون بين الجانبين بما يضمن الاستفادة المثلى من موارد هيئة الأوقاف في إطار القانون ومعايير الحوكمة.

وشهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين، من بينهم اللواء وئام سويلم مساعد الوزير لشؤون هيئة الأوقاف، والدكتور خالد الطيب رئيس هيئة الأوقاف، والمستشار جلال الدين عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المشتركة، وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي لدعم أهداف الدولة في مجال الإدارة الرشيدة والانضباط المالي والإداري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المال العام وزارة الأوقاف الجهاز المركزي للمحاسبات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل جديدة حول استهداف سفينة في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

تفاصيل جديدة حول استهداف سفينة في مضيق هرمز
بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
أخبار السيارات

بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
بين اعتقاد ترامب وانقسام طهران.. 5 أيام تحدد مصير حرب إيران
شئون عربية و دولية

بين اعتقاد ترامب وانقسام طهران.. 5 أيام تحدد مصير حرب إيران
التعليم: 95% نسبة الإقبال على البكالوريا المصرية في أولى ثانوي
مدارس

التعليم: 95% نسبة الإقبال على البكالوريا المصرية في أولى ثانوي
وزير المالية :زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
أخبار مصر

وزير المالية :زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟