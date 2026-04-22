استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في لقاء يهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين هيئة الأوقاف والجهاز، وتطوير آليات العمل المشترك بما يدعم مبادئ الحوكمة والشفافية.

ورحّب رئيس الجهاز، في بداية اللقاء، بوزير الأوقاف، مشيدًا بدور الوزارة في نشر الفكر الوسطي وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع، إلى جانب جهود هيئة الأوقاف في الحفاظ على الأصول الوقفية والعمل على إدارتها وفق أساليب استثمارية حديثة.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف، عن تقديره للدور الرقابي الذي يقوم به الجهاز المركزي للمحاسبات في حماية المال العام، وتعزيز النزاهة ومكافحة أوجه القصور الإداري، مؤكدًا أهمية توسيع مجالات التعاون بين الجانبين بما يضمن الاستفادة المثلى من موارد هيئة الأوقاف في إطار القانون ومعايير الحوكمة.

وشهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين، من بينهم اللواء وئام سويلم مساعد الوزير لشؤون هيئة الأوقاف، والدكتور خالد الطيب رئيس هيئة الأوقاف، والمستشار جلال الدين عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المشتركة، وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي لدعم أهداف الدولة في مجال الإدارة الرشيدة والانضباط المالي والإداري.