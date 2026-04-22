حققت مكتبة الإسكندرية إنجازًا نوعيًّا جديدًا في مجال صون التراث العالمي، بعد نجاح قسم الحفاظ والضبط البيئي بمركز ومتحف المخطوطات في إنتاج ورق ترميم عالي الجودة يدويًّا، يضاهي المعايير الدولية، وذلك عقب سلسلة من التجارب العلمية الدقيقة.



مطابقة للمواصفات الدولية ISO

وأوضحت المكتبة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الورق الجديد المُصنّع من ألياف القطن المصري طويل التيلة، حصل على مطابقة للمواصفات القياسية الدولية (ISO 9706) للورق الدائم، و(ISO 11108) لورق الحفظ الدائم والمتانة.

وطبقًا لقياسات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، فإن نتائج هذا المنتج تفوق بكثير الحدود الدنيا للمعايير القياسية العالمية، مما يجعله منافسًا قويًّا يقتحم الفئة الممتازة (Premium Category).

خصائص فريدة واستقرار كيميائي

ويتميز الورق الجديد بتوازن دقيق بين الصلابة الميكانيكية والاستقرار الكيميائي الصارم، مما يجعله ملائمًا تمامًا لترميم المخطوطات والوثائق النادرة والحفاظ على قيمتها التاريخية.

ويُعد تصنيف هذا المنتج تحت مسمى "ورق الحفظ الدائم" توصيفًا علميًّا رفيعًا تمنحه المؤسسات الدولية فقط للمواد المؤهلة لحفظ ذاكرة الأمم، وهو ما حققه فريق العمل المصري بنجاح استثنائيًّا.

استراتيجية توطين الصناعة والريادة

وأكدت مكتبة الإسكندرية أن هذا الإنجاز يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية توطين الصناعة لثلاثة أسباب رئيسية، أولها تعزيز السيادة التراثية بحماية المخطوطات القومية بخامات مصرية مئة في المئة، وثانيها الاستدامة الاقتصادية عبر إعادة تدوير قصاصات الأقمشة القطنية الفاخرة من شركات الغزل والنسيج، وأخيرًا تحقيق الريادة الدولية بتقديم مصر كمورد معتمد لتقنيات وأدوات الحفاظ على التراث عالميًّا.