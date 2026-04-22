الأمن يضبط سيدة تلاعبت بأرقام لوحة سيارتها للهروب من الرادارات

كتب : علاء عمران

12:18 م 22/04/2026 تعديل في 02:08 م

الأمن يضبط سيدة تلاعبت بأرقام لوحة سيارتها

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدة سيارة ملاكي بطمس اللوحات المعدنية والتلاعب بأرقام اللوحة الخلفية بشكل متعمد في شوارع العاصمة.

وبالفحص الفني تم تحديد مواصفات السيارة ومكانها، حيث جرى ضبطها، وتبين أنها سارية التراخيص، وأن قائدة السيارة سيدة تقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة، موضحة أنها قامت بطمس أرقام اللوحات المعدنية عمداً، اعتقاداً منها أن ذلك سيمكنها من الهروب من رصد المخالفات المرورية عبر الرادارات والكاميرات.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

