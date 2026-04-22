الدوري المصري

المصري

17:00

إنبي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

21:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

21:30

سيلتا فيجو

جميع المباريات

عبدالواحد السيد: "زيزو لو خد 10 جنيه يبقى الزمالك عنده مشكلة"

كتب : محمد خيري

02:45 م 22/04/2026

زيزو بتيشرت الزمالك

أكد عبدالواحد السيد، مدير الكرة بـنادي الزمالك، أن الجدل المثار حول مستحقات أحمد سيد زيزو «أُعطي أكبر من حجمه»، مشددًا على أن اللاعب لا يملك أي مستحقات مالية متأخرة لدى النادي.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة ترجع في الأساس إلى اختلاف حول بند الضرائب في العقد، حيث ارتفعت النسبة من 22% إلى نحو 27.5%، ما أثار خلافًا بشأن الجهة التي تتحمل هذه الزيادة، سواء النادي أو اللاعب.

وأضاف أن العقود تُصاغ بشكل واضح، بحيث يُحدد إجمالي القيمة المالية في بند، مقابل صافي ما يحصل عليه اللاعب في بند آخر، مؤكدًا أن أي زيادة ضريبية يتحملها النادي وفق هذا النظام، وليس من المنطقي الجمع بين إجمالي العقد والصافي في آن واحد.

وأشار إلى أن عقد زيزو يتضمن أرقامًا واضحة، إلى جانب حوافز وبنود إضافية، موضحًا أن اللاعب حصل على مستحقاته، بما في ذلك مقابل السكن، ولم يُحرم من أي دفعات خلال فترة تعاقده.

مطالبة زيزو غير مستحقة

كما لفت إلى أن مطالبة اللاعب بفروق مالية تتراوح بين 15 و25 مليون جنيه غير مستحقة، كونها مرتبطة ببند الضرائب ضمن إجمالي العقد، وليست جزءًا من صافي المستحقات.

وشدد عبدالواحد السيد على أن هذا النظام يُطبق على أكثر من لاعب داخل الفريق، نافيًا وجود أي مدفوعات خارج الإطار الرسمي، ومؤكدًا أن انتظام صرف المستحقات يتم عبر القنوات الرسمية للنادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الجدل حول هذا الملف غير مبرر، في ظل وضوح بنود التعاقد، معتبرًا أن صرف أي مبالغ إضافية خارج الإطار المتفق عليه قد يشير إلى خلل قانوني داخل النادي قائلا: "لو زيزو خد 10 جنيه، يبقى عندك مشكلة في الشؤون القانونية".

الزمالك زيزو عبد الواحد السيد الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



بين اعتقاد ترامب وانقسام طهران.. 5 أيام تحدد مصير حرب إيران
شئون عربية و دولية

بين اعتقاد ترامب وانقسام طهران.. 5 أيام تحدد مصير حرب إيران
تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
حوادث وقضايا

تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
بـ 179 مليون جنيه.. "برشامة" يواصل تربعه على قمة إيرادات الأفلام
زووم

بـ 179 مليون جنيه.. "برشامة" يواصل تربعه على قمة إيرادات الأفلام
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
أخبار مصر

الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
بدء التقديم للترشيح الوزاري للدراسات العليا للأطباء.. الشروط والمواعيد
أخبار مصر

بدء التقديم للترشيح الوزاري للدراسات العليا للأطباء.. الشروط والمواعيد

الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟