إعلان

مصرع شابين في تصادم سيارتين على صحراوي المنيا

كتب : جمال محمد

03:23 م 22/04/2026

تصادم سيارتين على صحراوي المنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا حادث تصادم سيارتين نقل، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مصرع شابين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل، وأخرى نقل، محملتان بالبضائع ، بالقرب من مدخل قرية الشيخ فضل على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن وفاة شخصين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين تصادم سيارة نقل محملة بالفاكهة مع سيارة أخرى بها أخشاب، مما أسفر عن مصرع كلًا من: أحمد محمد محمود، 24 سنة، وعمر عبد العزيز محمد، 44 سنة، يعملان في تجارة الفاكهة ويقيمان بمركز بني مزار.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق ، وتم التحفظ على المركبتين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا الصحراوي الغربي حادث مروري

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

