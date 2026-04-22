العثور على شاب غارقًا في الرياح التوفيقي بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

03:22 م 22/04/2026

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من انتشال جثة شاب غارق في مياه الرياح التوفيقي بنطاق مدينة كفر شكر، وكان يرتدي كامل ملابسه.

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب طافية بمياه الرياح التوفيقي، وعلى الفور انتقلت القوات لمكان البلاغ.

الفحص والتحريات الأولية

بالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب يُدعى سيف الدين. إ . م، مقيم بمدينة بنها، وتم العثور عليه مرتديًا ملابسه كاملة داخل المياه.

نقل الجثمان

تم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات والإجراءات القانونية

كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جثة القليوبية الرياح التوفيقي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر تخفض تقديراتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة
اقتصاد

مصر تخفض تقديراتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة
وزير المالية :زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
أخبار مصر

وزير المالية :زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو

بين اعتقاد ترامب وانقسام طهران.. 5 أيام تحدد مصير حرب إيران
شئون عربية و دولية

بين اعتقاد ترامب وانقسام طهران.. 5 أيام تحدد مصير حرب إيران
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم عو داخل منطقة بوليفارد وورلد
سينما

تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم عو داخل منطقة بوليفارد وورلد

قرار من الاقتصادية في اتهام والدة شيماء جمال بسب وقذف صديقة ابنتها
حوادث وقضايا

قرار من الاقتصادية في اتهام والدة شيماء جمال بسب وقذف صديقة ابنتها

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟