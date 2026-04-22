تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من انتشال جثة شاب غارق في مياه الرياح التوفيقي بنطاق مدينة كفر شكر، وكان يرتدي كامل ملابسه.

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب طافية بمياه الرياح التوفيقي، وعلى الفور انتقلت القوات لمكان البلاغ.

الفحص والتحريات الأولية

بالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب يُدعى سيف الدين. إ . م، مقيم بمدينة بنها، وتم العثور عليه مرتديًا ملابسه كاملة داخل المياه.

نقل الجثمان

تم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات والإجراءات القانونية

كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.