الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها وزوجها لاعتداء من الشرطة بالشرقية

كتب : علاء عمران

01:05 م 21/04/2026

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله القائمة على النشر قيام أحد ضباط الشرطة والقوة المرافقة له بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بالتعدي عليها وزوجها بالضرب، وإحداث إصابتهما، واحتجاز زوجها دون وجه حق.

الداخلية تكشف ضبط متهم مخدرات بالشرقية

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري، تم استهداف زوج القائمة على النشر، وهو عاطل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، بمحل سكنه بناءً على إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.
وعقب مشاهدته للقوات، قام بالفرار داخل منزله، ودفع زوجته، ما أدى إلى ارتطامها بدولاب خشبي وإصابتها بجروح في الوجه، كما أغلق باب الشقة وقام بالقفز من الطابق الثاني، ما تسبب في إصابته بكدمة في القدم.

وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وفرد خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وما زال قيد الحبس.
وبسؤال القائمة على النشر، أقرت بأنها اختلقت تلك الادعاءات الكاذبة في محاولة لعرقلة الإجراءات القانونية المتخذة ضد زوجها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الخارجية تكشف تفاصيل جديدة في وفاة ضياء العوضي بدبي
شئون عربية و دولية

الخارجية تكشف تفاصيل جديدة في وفاة ضياء العوضي بدبي
هل يعتذر أمين عمر؟.. الغندور يكشف الحكم الأقرب لمباراة الزمالك وبيراميدز
رياضة محلية

هل يعتذر أمين عمر؟.. الغندور يكشف الحكم الأقرب لمباراة الزمالك وبيراميدز
حكم من الاستئناف ضد الراقصة بوسي الأسد في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة
حوادث وقضايا

حكم من الاستئناف ضد الراقصة بوسي الأسد في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة
ما حقوق الخاطب والمخطوبة وحدود العلاقة بينهما؟.. عضو مركز الأزهر العالمي
أخبار

ما حقوق الخاطب والمخطوبة وحدود العلاقة بينهما؟.. عضو مركز الأزهر العالمي
ما أفضل وقت لتناول فيتامين د؟- لن تتوقعه
نصائح طبية

ما أفضل وقت لتناول فيتامين د؟- لن تتوقعه

أخبار

المزيد

زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟