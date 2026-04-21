تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله القائمة على النشر قيام أحد ضباط الشرطة والقوة المرافقة له بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بالتعدي عليها وزوجها بالضرب، وإحداث إصابتهما، واحتجاز زوجها دون وجه حق.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري، تم استهداف زوج القائمة على النشر، وهو عاطل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، بمحل سكنه بناءً على إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب مشاهدته للقوات، قام بالفرار داخل منزله، ودفع زوجته، ما أدى إلى ارتطامها بدولاب خشبي وإصابتها بجروح في الوجه، كما أغلق باب الشقة وقام بالقفز من الطابق الثاني، ما تسبب في إصابته بكدمة في القدم.

وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وفرد خرطوش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وما زال قيد الحبس.

وبسؤال القائمة على النشر، أقرت بأنها اختلقت تلك الادعاءات الكاذبة في محاولة لعرقلة الإجراءات القانونية المتخذة ضد زوجها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

