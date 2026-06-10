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اتعلموا من الدول الثانية.. رسالة من شقيقة محمد صلاح بشأن منتخب مصر

كتب : هند عواد

01:38 م 10/06/2026
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    شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه (7)
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    شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه (6)
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    شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه (5)
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    شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه (3)

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وجهت رباب، شقيقة محمد صلاح، قائد منتخب مصر، رسالة إلى الجماهير قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2026.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مساء غدٍ الخميس.

رسالة من شقيقة محمد صلاح

كتبت شقيقة محمد صلاح عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كلمتين محشورين بقى ولازم أقولهم، مين دول يا جماعة اللي بيطلعوا كل بطولة للمنتخب ويبدأوا يعلقوا على حاجات تافهة للمنتخب ويهاجموا المنتخب؟".

وأضافت: "سواء في طريقة لبس أو كلام أو تمرينات أو أو أو، أنتم مصريين زينا؟ هذا وقت مهم جدًا ولازم كله يبقى دعم وتشجيع للاعبين والمنتخب، كله نسيب إحنا بقى كل حاجة ونمسك في تفاهات".

رسالة من شقيقة محمد صلاح

واختتمت: "وخد يا هجوم بقى نشتتهم ونكسر عزمهم أنهم شايفين جماهيرهم بتهاجمهم، ما تتعلموا من الدول التانية، الدعم لمنتخباتهم عامل إزاي؟".

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محمد صلاح منتخب مصر كأس العالم 2026

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