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أعلنت محافظة الجيزة ضبط 797 مخالفة متنوعة بمنظومة السرفيس والنقل الجماعي خلال أسبوع واحد، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها المحافظة لإحكام الرقابة على خطوط السير والمواقف الرسمية، وضمان تقديم خدمات نقل منتظمة وآمنة للمواطنين.

الأنصاري: لا تهاون مع مخالفات السرفيس والنقل الجماعي

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على تحقيق أعلى درجات الانضباط بمنظومة نقل الركاب، من خلال تكثيف أعمال المتابعة والرقابة بمختلف المواقف وخطوط السير.

وأوضح المحافظ أن الحملات تستهدف مواجهة ظواهر تقطيع خطوط السير، وفرض أجرة أعلى من التعريفة الرسمية، والتحميل خارج المواقف المعتمدة، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويحسن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

20 حملة رقابية خلال أسبوع

أشار محافظ الجيزة، إلى أن أجهزة المحافظة تواصل جهودها الميدانية لمتابعة أداء منظومة النقل الجماعي والسرفيس والتصدي للمخالفات.

واطلع المحافظ على نتائج جهود جهاز السرفيس والنقل الجماعي، والتي تضمنت تنفيذ 20 حملة تفتيشية ورقابية خلال أسبوع بمناطق ومحاور حيوية شملت ميدان الجيزة، والمنيب، وساقية مكي، والمريوطية، والتجنيد، واللبيني، ومشعل، والرماية، وطريق مصر أسيوط، وأوسيم، والمنصورية، والسودان، وترسا، والوراق، ومنشأة القناطر، وشبرامنت.

ضبط 172 مخالفة تقطيع خط سير و168 أجرة زائدة

كشفت نتائج الحملات عن ضبط 797 مخالفة متنوعة، تضمنت 172 مخالفة لتقطيع خطوط السير، و168 مخالفة لتحصيل أجرة أعلى من المقررة.

كما تم رصد 127 مخالفة لتغيير خط السير المحدد، و150 مخالفة لإنهاء الرحلات قبل الوصول إلى نهايتها الرسمية، بما يؤثر على حركة المواطنين وخدمة النقل المقدمة لهم.

مخالفات للمواقف العشوائية والتحميل خارج المواقف

أسفرت الحملات كذلك عن ضبط 62 مخالفة لإنشاء مواقف عشوائية، و64 مخالفة تحميل ركاب خارج المواقف الرسمية.

كما تم تحرير 54 مخالفة لسائقين امتنعوا عن تحميل الركاب، في مخالفة للقواعد المنظمة لتشغيل سيارات السرفيس والنقل الجماعي.

الأنصاري: استمرار الحملات لحماية حقوق المواطنين

شدد محافظ الجيزة، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف القطاعات والمواقف، للتأكد من التزام السائقين بالقواعد المنظمة للعمل.

وأكد أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما يحقق الانضباط داخل منظومة النقل الجماعي ويحافظ على حقوق المواطنين ويضمن حصولهم على خدمة آمنة ومنتظمة.