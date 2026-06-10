حددت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الشروط والإجراءات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية، لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارات إلكترونيًا، بما يسهم في تخفيف الزحام داخل وحدات التراخيص وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

نقل ملكية السيارة إلكترونيًا

وأوضحت بوابة مصر الرقمية أن خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة تتطلب تقديم عدد من المستندات الأساسية، تشمل:

-ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة الرقم القومي).

- السند القانوني الناقل للملكية.

- شهادة براءة الذمة.

- شهادة المخالفات.

- وثيقة التأمين الإجباري على المركبة، متضمنة البيانات المعدلة.

إجراءات نقل ملكية السيارة

كما حددت البوابة عددًا من الإجراءات الواجب استكمالها، وهي:

- فحص المركبة فنيًا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة المثبتة بالرخصة.

- فحص المركبة فنيًا للتأكد من مطابقة البيانات الواردة بالرخصة.

- في حال سريان الضرائب والرسوم الخاصة بالمركبة المنقول قيدها، يتم سداد رسوم النماذج فقط بالجهة المنقول إليها قيد المركبة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن هذه الخدمات تأتي ضمن خطة التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المرورية المقدمة للمواطنين، بما يحقق سهولة الحصول على الخدمة ويقلل التكدس داخل وحدات التراخيص.

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