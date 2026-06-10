قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجمات الإسرائيلية في سوريا ولبنان "بلغت حداً باتت فيه تهدد تركيا أيضاً"، مضيفًا: "نشهد أيضاً مبادرات احتيالية تقودها إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط، ولا ينبغي لأحد أن يخوض مغامرات هناك".

وأضاف أردوغان خلال كلمه في البرلمان التركي اليوم الأربعاء: "إن العدوان الإسرائيلي يهدد العالم أجمع، ويجب أن يتوقف، إذا انتُهكت حقوق الأتراك أو القبارصة الأتراك في الشرق الأوسط، فسيكون ردنا حازماً وقوياً، إن أمن تركيا لا يبدأ من هاتاي، بل يمتد إلى حلب ودمشق وبيروت".

وتابع الرئيس التركي: "لن نتسامح مع أي أمر واقع في دولنا الشقيقة، ولن نغض الطرف عن أي عدوان ضدها"، مؤكدًا أن رد أنقرة على أي تحركات تنتهك حقوق الأتراك والقبارصة الأتراك سيكون واضحاً وقوياً.