صنفت شبكة "ذا أثلتيك" قمصان المنتخبات الاحتياطية في كأس العالم 2026، فترى أن الطقم الاحتياطي للمنتخبات المكان الذي يجرب فيه المصممون ويطلقون العنان لبعض تصميماتهم الأكثر "غرابة".

وأشار التقرير إلى أن قميصي المنتخب السويسري، الأساسي والاحتياطي، مستوحيان من جوازات سفر البلاد، فجاء في المركز الأخير.

واحتل قميص منتخب مصر الاحتياطي، في المركز الـ33، فذكر التقرير أن قميص الفراعنة يحتوي على أنماط عشوائية وليست رموزًا مبتذلة.

وجاء في الصدارة قميص منتخب كوراساو، الذي جاء باللون الأصفر الباهت المتناغم مع درجتي الأزرق والأحمر في الحواف، مع وجود ثلاثة خطوط على الكتف بألوان مختلفة.

تقييم قمصان المنتخبات الاحتياطية في كأس العالم 2026

48- سويسرا

47- هايتي

46- النرويج

45- البرتغال

44- قطر

43- كندا

42- كرواتيا

41- الإكوادور

40- كوريا الجنوبية

39- البوسنة والهرسك

38- الولايات المتحدة الامريكية

37- غانا

36- البرازيل

35- الرأس الأخضر

34- التشيك

33- مصر

32- جمهورية الكونغو الديمقراطية

31- نيوزيلندا

30- إيران

29- العراق

28- الأرجنتين

27 الأردن

26- الجزائر

25- السعودية

24- أوروجواي

23- أوزبكستان

22- أستراليا

21- تركيا

20- النمسا

19- المكسيك

18- السنغال

17- بنما

16- إنجلترا

15- السويد

14- باراجواي

13- كولومبيا

12- هولندا

11- جنوب أفريقيا

10- ساحل العاج

9- اسكتلندا

8- فرنسا

7- تونس

6- إسبانيا

5- بلجيكا

4- ألمانيا

3- المغرب

2- اليابان

1- كوراساو

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