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البدري يحسم موقف ضم حسين الشحات.. ويعلق على المدرب الجديد للأهلي

كتب : محمد خيري

02:12 م 10/06/2026
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    حسام البدري المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي
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    حسام البدري
  • عرض 8 صورة
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس
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    المدرب حسام البدري
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    حسام البدري
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    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس (2)
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    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس (6)

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حسم حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس، الجدل بشأن الأنباء التي ترددت حول وجود مفاوضات مع حسين الشحات، لاعب الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تصريحات حسام البدري

وأكد البدري أن الشحات يعد من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات الكبيرة، لكنه نفى وجود أي تحركات للتعاقد معه، موضحًا أن اللاعب لا يتواجد ضمن قائمة الأسماء المرشحة للانضمام إلى الأهلي طرابلس، خاصة في ظل توافر أكثر من لاعب في مركزه داخل الفريق.

وعن الأوضاع داخل النادي الأهلي، أعرب البدري عن دعمه الكامل للقلعة الحمراء، قائلًا إن الأهلي يمثل بيته الأول وصاحب الفضل الكبير في مسيرته التدريبية، مؤكدًا أنه لن يتأخر عن مساندة النادي في أي وقت.

مدرب الأهلي الجديد

كما وجه المدير الفني للأهلي طرابلس رسالة دعم للمدرب الجديد المحتمل الحسين عموتة، متمنيًا له التوفيق في مهمته المقبلة، مشيرًا إلى أنه سبق أن واجهه في مناسبات سابقة ويعرف جيدًا قدراته الفنية.

وقال البدري إن عموتة مدرب مميز وصاحب خبرات كبيرة، معربًا عن ثقته في قدرته على تقديم إضافة قوية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي حديث البدري بعد قيادته الأهلي طرابلس للتتويج بلقب كأس ليبيا، عقب الفوز على الأهلي بنغازي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

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حسام البدري الأهلي حسين الشحات

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