قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد، بعد إدانته بهتك عرض طفل بمنطقة السلام تحت تهديد السلاح.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة هتك عرض طفل بالقوة والإكراه، كما وجهت إليه تهمة حيازة سلاح أبيض "مطواة" وعصا دون مسوغ قانوني.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "أحمد ن" استدرج المجني عليه الطفل البالغ من العمر 10 سنوات إلى منزل مهجور بعيدًا عن أعين المارة، مستغلًا حداثة سنه، ثم أشهر في وجهه سلاحًا أبيض "مطواة" وعصا خشبية، وأجبره على الانصياع لأوامره قبل أن يتعدى عليه.

وشهد والد المجني عليه في التحقيقات أن المتهم استغل وجود الطفل برفقته في العمل، وعقب انتهاء العمل اصطحبه إلى أحد الأماكن النائية، حيث هدده بالسلاح الأبيض والعصا قبل ارتكاب الواقعة.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود إصابات بالمجني عليه تتفق مع رواية الاعتداء الواردة بالتحقيقات، بما أكد تعرضه لواقعة التعدي محل الاتهام.

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