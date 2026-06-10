يُشيع جثمان الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون بمسقط رأسه في عزبة مخيون التابعة لمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء 10 يونيو.

وكان عبدالعزيز مخيون قد انتقل منذ سنوات إلى الإقامة في أبو حمص، ليتم دفنه بها بعد وفاته صباح اليوم عن عمر يناهز 83 عاماً.

سر انتقال عبدالعزيز مخيون إلى "أبو حمص"

وتحدث الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، خلال ظهوره سابقاً مع الإعلامي محمود سعد، عن سر هروبه من الحياة في القاهرة، ولجوئه للإقامة في "أبو حمص".

وقال مخيون: "أول ما نزلت القاهرة، كنت أفزع من حوادث السيارات، والجثث المرمية في الشارع ومتغطية بأوراق الجرايد، وبقى عندي صدمة من تكرار مشاهدتي هذا، ومنها في ميدان التحرير، أتوبيس دهس واحدة وماتت، وأيضاً في منطقة رمسيس شاهدت حادثة".

وتابع: "تكررت معي مشاهدة الجثث، وأصبحت بيني وبين القاهرة فجوة، وتركتها وانتقلت إلى منطقة 6 أكتوبر، وعندما وصلتني دعوة من نقابة الصحفيين للحديث عن نادية لطفي، أخذت ساعتين علشان أوصل لمقر الندوة، وبعدها دُعيت إلى ندوة صحفية في منطقة المهندسين، وعانيت في العودة لدرجة أني لقيت نفسي في طريق الإسكندرية".

واختتم: "ولقيت القاهرة مفيهاش جميل، وكنت أهرب منها ومش متألف خالص مع المدينة".

آخر أعمال عبدالعزيز مخيون

وشارك الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون في موسم دراما رمضان 2026 في 3 أعمال فنية؛ وهي مسلسل "إفراج" من بطولة عمرو سعد، وتارا عماد، وسما إبراهيم، وجسد فيه شخصية "عليان الريس" (عم البطل).

كما ظهر في مسلسل "سوا سوا" كضيف شرف بشخصية "شفيق"، وقام ببطولة العمل أحمد مالك وهدى المفتي.

وكان العمل الثالث الذي شارك به الفنان الراحل هو مسلسل الرسوم المتحركة "رحال".

حديث عبد العزيز مخيون عن هروبه من القاهرة







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