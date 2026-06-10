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صبري نخنوخ يوقع على قرار التحفظ على ممتلكاته ومنعه من التصرف في أمواله

كتب : أحمد عادل

01:58 م 10/06/2026

صبري نخنوخ

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وقع صبري نخنوخ على قرار النائب العام الصادر بالتحفظ على ممتلكاته، ومنعه من التصرف في أمواله، وذلك على خلفية اتهامه وآخرين في قضية تتعلق بالتعدي واستعراض القوة بالتجمع الخامس.

كانت محكمة جنايات القاهرة الجديدة قد رفضت الطعن المقدم من صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على الأموال والممتلكات.

تفاصيل التحقيقات المالية مع صبري نخنوخ

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا بشأن التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي واستعراض القوة بالتجمع الخامس، والتي يجري التحقيق فيها مع المتهم صبري نخنوخ وآخرين.

وأوضحت النيابة أن التحريات كشفت عن لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي، من خلال وسائل متعددة تهدف إلى إخفاء مصدرها غير المشروع وقطع الصلة بينها وبين النشاط المتحصل منه.

التحفظ على أموال وممتلكات صبري نخنوخ

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين، بما يشمل الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والصكوك والسندات والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية، مع منعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.

كما تضمن القرار إخطار الجهات المختصة، من بينها البنوك ومصلحة الشهر العقاري والبورصة، لاتخاذ إجراءات تنفيذ التحفظ، فضلًا عن إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

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صبري نخنوخ غسل الأموال النيابة العامة

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