كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدي على شقيقه بالضرب وإصابته بمحافظة قنا.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 مايو الماضي تلقى مركز شرطة أبو تشت بلاغًا من شقيق صاحب الحساب، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، أفاد فيه بتضرره من شخصين يقيمان بذات الناحية، بعدما اصطدم به أحدهما بدراجة نارية أثناء تواجده أمام محل عمله.

وأضاف المُبلغ أنه حال معاتبته لهما على الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى تعدٍ بالسب والضرب، ما أسفر عن إصابته، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وتبين أنها غير مرخصة.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات القائمة بينهما وبين المجني عليه، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.