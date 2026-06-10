سخرية من مصر وتفوق مغربي.. ذا أثلتيك تصنف قمصان كأس العالم 2026

صنفت شبكة "ذا أثلتيك" قمصان المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، البطولة التي تنطلق غدا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومع توسيع البطولة لتشمل 48 منتخبا، تضم مجموعة موسعة من القمصان، بعضها عصرية وأخرى مستمدة من ثقافة المنتخبات.

تقييم قمصان المنتخبات في كأس العالم

تصدر منتخب غانا القائمة كأفضل تصميم لقميص في المونديال، وذكرت الشبكة أنه يشبه شبكة عنكبوت عملاقة متعددة الألوان، فالتصميم مُستوحى من قماش الكينتي، وهو نسيج غاني تقليدي منسوج يدوياً.

وشهدت قائمة أفضل 10 قمصان وجود منتخبين عربيين، السعودية في المركز السادس والمغرب في المركز الخامسة.

واحتل منتخب مصر المركز الـ44، وسخر التقرير من تصميم القميص، وذكرت أنه الأطرف في كأس العالم، وذكر أن شركة بوما، يبدو أنها في محاولتها لدمج بعض الصور الرمزية المتعلقة بمصر، فتحت صفحة ويكيبيديا الخاصة بمصر وأشارت بذكاء إلى وجود أهرامات هناك، لكنهم نجحوا أيضاً بطريقة ما في جعله يبدو مثل تلك الميمات على فيسبوك.

وأشار التقرير إلى أن تصميم قميص منتخب مصر ليس طقمًا سيئًا، بل طقمًا مضحكًا.

تصنيف منتخبات كأس العالم 2026

48- كرواتيا

47- كندا

46- التشيك

45- الإكوادور

44- مصر

43- هايتي

42- هولندا

41- الجزائر

40- نيوزيلندا

39- قطر

38- كوريا الجنوبية

37- سويسرا

36- تركيا

35- أوروجواي

34- أوزبكستان

33- النمسا

32- السنغال

31- البوسنة والهرسك

30- كوراساو

29- إيران

28- الأردن

27- النرويج

26- الولايات المتحدة الأمريكية

25- العراق

24- تونس

23- جمهورية الكونغو الديمقراطية

22- باراجواي

21- البرتغال

20- السويد

19- جنوب أفريقيا

18- بنما

17 المكسيك

16- اليابان

15- فرنسا

14- ساحل العاج

13- الأرجنتين

12- اسكتلندا

11- كولومبيا

10- الرأس الأخضر

9- بلجيكا

8- أستراليا

7- إسبانيا

6- السعودية

5- المغرب

4- ألمانيا

3- إنجلترا

2- البرازيل

1- غانا

اقرأ أيضًا:

قناصة وزهور بيضاء.. قصة مباراة إيران وأمريكا في كأس العالم 1998

الخطاب وصل للمحكمة.. تطورات جديدة بشأن عقوبة الزمالك التأديبية



