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سخرية من مصر وتفوق مغربي.. ذا أثلتيك تصنف قمصان كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

01:11 م 10/06/2026 تعديل في 01:11 م
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    إسبانيا_1
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    الأرجنتين_4
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    الأردن_5
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    الإكوادور_6
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    البرازيل_7
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    أستراليا_2
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    البرتغال_8
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    اسكتلندا_3
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    الجزائر_11
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    البوسنة والهرسك_9
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    السنغال_13
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    الرأس الأخضر_12
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    السويد_14
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    العراق_15
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    التشيك_10
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    المغرب_17
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    المكسيك_18
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    ألمانيا_16
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    النرويج_20
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    الولايات المتحدة الأمريكية_22
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    اليابان_23
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    النمسا_21
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    المملكة العربية السعودية_19
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    إنجلترا_24

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صنفت شبكة "ذا أثلتيك" قمصان المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، البطولة التي تنطلق غدا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومع توسيع البطولة لتشمل 48 منتخبا، تضم مجموعة موسعة من القمصان، بعضها عصرية وأخرى مستمدة من ثقافة المنتخبات.

تقييم قمصان المنتخبات في كأس العالم

تصدر منتخب غانا القائمة كأفضل تصميم لقميص في المونديال، وذكرت الشبكة أنه يشبه شبكة عنكبوت عملاقة متعددة الألوان، فالتصميم مُستوحى من قماش الكينتي، وهو نسيج غاني تقليدي منسوج يدوياً.

وشهدت قائمة أفضل 10 قمصان وجود منتخبين عربيين، السعودية في المركز السادس والمغرب في المركز الخامسة.

واحتل منتخب مصر المركز الـ44، وسخر التقرير من تصميم القميص، وذكرت أنه الأطرف في كأس العالم، وذكر أن شركة بوما، يبدو أنها في محاولتها لدمج بعض الصور الرمزية المتعلقة بمصر، فتحت صفحة ويكيبيديا الخاصة بمصر وأشارت بذكاء إلى وجود أهرامات هناك، لكنهم نجحوا أيضاً بطريقة ما في جعله يبدو مثل تلك الميمات على فيسبوك.

وأشار التقرير إلى أن تصميم قميص منتخب مصر ليس طقمًا سيئًا، بل طقمًا مضحكًا.

تصنيف منتخبات كأس العالم 2026

48- كرواتيا

47- كندا

46- التشيك

45- الإكوادور

44- مصر

43- هايتي

42- هولندا

41- الجزائر

40- نيوزيلندا

39- قطر

38- كوريا الجنوبية

37- سويسرا

36- تركيا

35- أوروجواي

34- أوزبكستان

33- النمسا

32- السنغال

31- البوسنة والهرسك

30- كوراساو

29- إيران

28- الأردن

27- النرويج

26- الولايات المتحدة الأمريكية

25- العراق

24- تونس

23- جمهورية الكونغو الديمقراطية

22- باراجواي

21- البرتغال

20- السويد

19- جنوب أفريقيا

18- بنما

17 المكسيك

16- اليابان

15- فرنسا

14- ساحل العاج

13- الأرجنتين

12- اسكتلندا

11- كولومبيا

10- الرأس الأخضر

9- بلجيكا

8- أستراليا

7- إسبانيا

6- السعودية

5- المغرب

4- ألمانيا

3- إنجلترا

2- البرازيل

1- غانا

أوروجواي_25أوزبكستان_26باراجواي_28بلجيكا_29بنما_30تركيا_31تونس_32جنوب أفريقيا_34جمهورية الكونغو الديمقراطية_33ساحل العاج_35إيران_27سويسرا_36فرنسا_38قطر_39كرواتيا_40كندا_41غانا_37كوراساو_42كوريا الجنوبية_43مصر_45كولومبيا_44هايتي_47نيوزيلندا_46هولندا_48

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