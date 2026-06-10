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ترامب: إيران تأخرت كثيرًا في التوصل إلى اتفاق وستدفع الثمن

كتب : محمد جعفر

02:42 م 10/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الإيراني "في حالة فوضى عارمة"، مضيفاً أن معظم قواته، بما في ذلك البحرية والقوات الجوية، لم تعد فعّالة، واصفًا إيران بأنها "مجرد كلام بلا فعل"، وأكد أن طهران "تدفع الثمن" بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مبكر، على حد تعبيره.

وأوضح ترامب في منشوره عبر منصته "تروث سوشيال": "لقد تأخروا كثيرًا في التفاوض على اتفاق كان سيُحقق لهم مكاسب عظيمة، والآن سيدفعون الثمن".

طهران تتهم واشنطن

في السياق ذاته وفي تصريحات سابقة، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن أي تقدم في المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة أصبح صعباً في ظل ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار"، مشيراً إلى تبادل ضربات بين الجانبين خلال ليل الأمس.

واتهم بقائي واشنطن بإرسال رسائل متناقضة وتغيير مواقفها بشكل مستمر، إلى جانب خرق وقف إطلاق النار، وهو ما اعتبره عاملاً رئيسياً في تعطيل أي جهود تهدف إلى إعادة بناء الثقة أو استئناف المفاوضات بين الطرفين.

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إيران دونالد ترامب وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة إسماعيل بقائي

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