الخارجية الإيرانية: أمريكا ترسل رسائل متناقضة وتلحق الضرر بالمفاوضات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الولايات المتحدة تُلحق الضرر بالمفاوضات من خلال إرسال رسائل متناقضة، والتغيير المتكرر لمواقفها ومطالبها، فضلًا عن انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار.

وبحسب ما نقلته وكالة "إيسنا" الإيرانية، صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على هامش مراسم منح وسام "بارسي جان"، ردًا على سؤال حول آخر مستجدات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قائلًا: "في ضوء تطورات الليلة الماضية، من الضروري مراجعة الظروف والتطورات الأخيرة".

وأضاف "بقائي"، أن العمليات الدبلوماسية لا تتشكل في فراغ، موضحًا أنه من أجل المضي قدمًا في أي مفاوضات أو مسار دبلوماسي، لا بد من توافر حد أدنى من الأجواء اللازمة لذلك. وأردف: "للأسف، تقوم الولايات المتحدة بالإضرار بهذه العملية عبر إرسال رسائل متناقضة، والتغيير المتكرر لمواقفها ومطالبها، وكذلك من خلال انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار".

كما أشار بقائي إلى أن الكيان الصهيوني يضر أيضًا بالمسارات الدبلوماسية عبر انتهاكاته المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا أن من الطبيعي أن تتضرر أي عملية دبلوماسية من اللجوء إلى القوة والإجراءات غير القانونية على الأرض.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على أن الدبلوماسية والميدان ليسا أمرين منفصلين عن بعضهما البعض، بل يشكلان معًا أداتين لصون المصالح والأمن القومي الإيراني.

وتابع قائلًا: "كلما دعت الحاجة، سترد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على العدو بكل اقتدار، وقد أظهرت أحداث الليلة الماضية أيضًا أن القوات المسلحة الإيرانية الشجاعة لا تتردد في الدفاع عن البلاد".

وختم إسماعيل بقائي بالقول إن مؤسسات الدولة تعمل بتنسيق كامل في المجال الدبلوماسي، وسيتم استخدام أداة الدبلوماسية حيثما كان ذلك ضروريًا، كما سيتم اللجوء إلى القدرات العسكرية كلما اقتضى الأمر للدفاع عن البلاد.