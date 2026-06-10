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الاتحاد الإيراني يخاطب فيفا بشأن مباراة مصر في كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

01:20 م 10/06/2026
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    منتخب إيران
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    لاعب منتخب إيران سردار آزمون
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    منتخب إيران
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    لافتة منتخب إيران
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تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للسماح للاعبي المنتخب بارتداء شارات سوداء، خلال مباراتهم ضد مصر.

ويواجه منتخب إيران مصر، في السادسة صباح يوم السبت 26 يونيو الحالي، في الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات كأس العالم 2026.

طلب من إيران للفيفا بشأن مباراة مصر

وفقا لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، طلب الاتحاد الإيراني من فيفا، ارتداء لاعبيه الشارات السوداء، في مباراة مصر، لتزامنها مع ذكرى ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) وأصحابه في يوم عاشوراء.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد العراقي تقدم بطلب مماثل للفيفا، لارتداء القمصان السوداء في مباراته أمام منتخب السنغال، التي تقام في نفس اليوم.

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منتخب إيران مصر كأس العالم 2026

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