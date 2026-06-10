قضت الدائرة 3 جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق سيارة أجرة "ميكروباص" بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ إثر اتهامه بهتك عرض طفلة لم تبلغ السن القانونية أثناء استقلالها السيارة برفقة والدتها في منطقة العمرانية بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين: محمود صالح محمد، وعمرو أحمد شلبي، وعبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، وبأمانة سر كل من خالد شعبان وإيهاب سمير.

قرار النيابة العامة: استغلال حداثة سن الضحية وقلة حيلتها

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 1919 لسنة 2026 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 1480 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "مصطفى. ر" هتك عرض المجني عليها الطفلة "ل" (والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة) بالقوة؛ بأن استغل حداثة سنها وقلة حيلتها وقام بملامسة مواضع عفتها رغماً عنها، وذلك في منتصف فبراير من العام الجاري.

أقوال الطفلة المجني عليها: ملامسة بالقوة أثناء الجلوس بجوار والدتها

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفلة المجني عليها على سبيل الاستدلال، حيث أكدت أن المتهم قام بفعلته أثناء جلوسها بالمقعد المجاور له في الميكروباص برفقة والدتها، واستغل انشغال الركاب لارتكاب جريمته. وفور نزول الطفلة من السيارة، أخبرت والدتها بما حدث، والتي سارعت بدورها لإبلاغ الأجهزة الأمنية.

وعقب تقنين الإجراءات والقبض على المتهم، أحاله المستشار أسامة خميس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 10 سنوات ليكون جزاءً عادلاً لما اقترفه.

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