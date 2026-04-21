اليوم.. الحكم في استئناف رجل أعمال متهم بالاعتداء على فرد أمن بالتجمع الخامس

كتب : صابر المحلاوي

08:44 ص 21/04/2026

تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الاستئناف المقدم من رجل أعمال متهم بالاعتداء على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الخامس، وذلك على حكم سابق صادر بحبسه لمدة عام.

وكانت محكمة الجنح المختصة قد قضت بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل، بعد إدانته في واقعة التعدي على فرد أمن أثناء تأدية عمله داخل مجمع سكني.

اتهامات وجهتها النيابة للمتهم: استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتعدي بالضرب على فرد الأمن أثناء تأدية عمله، وإحداث إصابات بالمجني عليه، تمثلت في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي المملوك لجهة العمل والمسلم عهدة للمجني عليه.

تفاصيل الواقعة وفق بيان النيابة العامة:

تلقت النيابة العامة بلاغًا من فرد أمن يعمل بأحد المجمعات السكنية، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء بالسب والضرب من قبل مالك إحدى الوحدات السكنية، أثناء مباشرته مهام عمله، إلى جانب إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، ما أسفر عن إصابته.

وباشرت النيابة التحقيقات على الفور، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي أوضح أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، حيث تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصاباته، وذلك وفقًا لما أثبته التقرير الطبي.

كما أيدت أقواله شهادات عدد من أفراد الأمن وشهود العيان المتواجدين بموقع الحادث.

وخلال استجوابه، أقر المتهم بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة مع المجني عليه، وعلى إثر ذلك، وجهت له النيابة اتهامات استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف.

وأمرت النيابة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع طلب التقرير الطبي النهائي للمجني عليه، وتكليف أحد الضباط بإجراء المعاينة اللازمة لموقع الواقعة وحصر التلفيات، مع استمرار استكمال التحقيقات.

اقرأ أيضا:

بدء تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل

بعد الإفراج عنه.. القبض على سيد مشاغب وآخرين بتهمة أعمال شغب في الجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القاهرة الجديدة رجل أعمال التجمع الخامس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"احتفال سبايدر مان".. تحذير شديد للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
رياضة محلية

"احتفال سبايدر مان".. تحذير شديد للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز
النيابة العامة تأمر بحبس عدد من مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر في عدد من
حوادث وقضايا

النيابة العامة تأمر بحبس عدد من مرتكبي مخالفات قرار حظر النشر في عدد من
تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
سمير يقاضي زوجته بعد عامين من الزواج: "بتهتم بالقطط والكلاب أكتر مني"
حوادث وقضايا

سمير يقاضي زوجته بعد عامين من الزواج: "بتهتم بالقطط والكلاب أكتر مني"

أجواء معتدلة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الأسبوع
أخبار مصر

أجواء معتدلة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الأسبوع

بين خنق "هرمز" وكونسورتيوم الخليج.. كيف تعيد إيران تعريف نجاتها؟
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)