تصدر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الاستئناف المقدم من رجل أعمال متهم بالاعتداء على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الخامس، وذلك على حكم سابق صادر بحبسه لمدة عام.

استئناف رجل أعمال في واقعة التعدي بالتجمع

وكانت محكمة الجنح المختصة قد قضت بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل، بعد إدانته في واقعة التعدي على فرد أمن أثناء تأدية عمله داخل مجمع سكني.

اتهامات وجهتها النيابة للمتهم: استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتعدي بالضرب على فرد الأمن أثناء تأدية عمله، وإحداث إصابات بالمجني عليه، تمثلت في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي المملوك لجهة العمل والمسلم عهدة للمجني عليه.

تفاصيل الواقعة وفق بيان النيابة العامة:

تلقت النيابة العامة بلاغًا من فرد أمن يعمل بأحد المجمعات السكنية، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء بالسب والضرب من قبل مالك إحدى الوحدات السكنية، أثناء مباشرته مهام عمله، إلى جانب إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، ما أسفر عن إصابته.

وباشرت النيابة التحقيقات على الفور، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي أوضح أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، حيث تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصاباته، وذلك وفقًا لما أثبته التقرير الطبي.

كما أيدت أقواله شهادات عدد من أفراد الأمن وشهود العيان المتواجدين بموقع الحادث.

وخلال استجوابه، أقر المتهم بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة مع المجني عليه، وعلى إثر ذلك، وجهت له النيابة اتهامات استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف.

وأمرت النيابة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع طلب التقرير الطبي النهائي للمجني عليه، وتكليف أحد الضباط بإجراء المعاينة اللازمة لموقع الواقعة وحصر التلفيات، مع استمرار استكمال التحقيقات.

