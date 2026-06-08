لم يعلم لص تسلل في عتمة الليل بشوارع منطقة مصر الجديدة الراقية، أن "المرايا" التي يفككها بعناية من سيارة فارهة ماركة "BMW"، ستتحول إلى تذكرة سريعة تقوده خلف القضبان.

سرقة الفنانة نور

ولم يدرك أن ضحيته هذه المرة ليست مجرد عابر سبيل، بل هي النجمة اللبنانية المحبوبة "نور"، التي استيقظت لتجد سيارتها وقد فُقدت جزءاً هاماً منها، لتبدأ أجهزة الأمن بالقاهرة رحلة فك طلاسم الجريمة التي جرت في وضح الصمت.

تحرك الشرطة



بدأت الواقعة ببلاغ رسمي تقدمت به الفنانة نور إلى قسم شرطة مصر الجديدة، تبلغ فيه عن تعرض سيارتها للسرقة أثناء توقفها بأحد شوارع الحي. المفاجأة لم تكن في حجم المسروقات، بل في جرأة المتهم الذي تجرأ على سيارة نجمة سينمائية مشهورة.

فور إخطار اللواء مدير مباحث العاصمة، تحولت المنطقة إلى مسرح لعمل أمني مكثف. انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الحادث، حيث جرى فرض طوق أمني وبدأت عملية "تفتيش تقني" واسعة النطاق.

حل اللغز

كانت كلمة السر في هذه القضية هي كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان؛ حيث عكف ضباط المباحث على تفريغ مئات الساعات المسجلة، حتى ظهر الخيط الأول: لقطات واضحة للمتهم وهو يقترب من السيارة، وينفذ سرقته في ثوانٍ معدودة، ثم يلوذ بالفرار.

ساعة الصفر وسقوط المتهم



رسمت التحريات خط السير الدقيق للمتهم وحددت هويته ومواصفاته بالكامل. وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، انطلقت أكمنة ثابتة ومتحركة حاصرت الأماكن التي يتردد عليها.

في وقت قياسي لم يتجاوز الساعات، سقط المتهم في شباك رجال المباحث قبل أن يتمكن من التصرف في مسروقاته.

بمواجهته أمام رجال الأمن، انهار المتهم واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، مؤكداً أنه غافل المارة وسرق "مرايات" السيارة بهدف بيعها في سوق قطع الغيار المستعملة لكسب المال السريع، دون أن يعلم هوية صاحبتها الفنية.

وأرشد المتهم عن مكان إخفاء المسروقات، وتم التحفظ عليها وتحرير المحضر اللازم، لتسدل مباحث القاهرة الستار على قضية سرقة "نجم الإكسسوارات" بكفاءة وسرعة.

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