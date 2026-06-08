إعلان

مصدر قضائي يحسم مصير شركات "نخنوخ" بإجراءات عاجلة

كتب : أحمد أبو النجا

06:00 م 08/06/2026

صبري نخنوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صرح مصدر قضائي مسؤول أن النيابة العامة اتخذت كافة الإجراءات القانونية لضمان استمرارية عمل الشركات محل الواقعة "صبري نخنوخ" حفاظًا على حقوق العاملين والمساهمين والمتعاملين معها.

وتنوّه إلى أنّ الإجراءات التحفظية المتّخذة قِبَل أحد المساهمين لا تؤثّر على استمرارية عمل الشركات أو التزاماتها قِبَل الكافة.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نخنوخ النيابة شركات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ميرنا جميل تكشف سبب خوفها من الذهاب لطبيب نفسي.. ماذا قالت؟
زووم

ميرنا جميل تكشف سبب خوفها من الذهاب لطبيب نفسي.. ماذا قالت؟
حوافز مرتقبة للمستفيدين.. مدبولي يوجه بسرعة إطلاق مبادرة الطاقة الشمسية
أخبار مصر

حوافز مرتقبة للمستفيدين.. مدبولي يوجه بسرعة إطلاق مبادرة الطاقة الشمسية
الأهلي يقرر حسم مصير أفشة.. تفاصيل
رياضة محلية

الأهلي يقرر حسم مصير أفشة.. تفاصيل

بسبب "نظام الطيبات".. تحذير عاجل من الصحة السعودية
شئون عربية و دولية

بسبب "نظام الطيبات".. تحذير عاجل من الصحة السعودية
قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بقتل زوجته في منيل العروس بالمنوفية
أخبار المحافظات

قرار جديد من المحكمة بشأن المتهم بقتل زوجته في منيل العروس بالمنوفية

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

325 جنيهًا للفرد.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي
ساعات عودة التصعيد.. ماذا يحدث بين إيران وإسرائيل؟ - صوروفيديو
قفزة في سعر الدولار اليوم
كيف ترصد هيئة الدواء "الأدوية المغشوشة"؟.. مسؤول يشرح
ذروة الموجة الحارة غدًا.. القاهرة تقترب من 38 درجة