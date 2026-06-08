صرح مصدر قضائي مسؤول أن النيابة العامة اتخذت كافة الإجراءات القانونية لضمان استمرارية عمل الشركات محل الواقعة "صبري نخنوخ" حفاظًا على حقوق العاملين والمساهمين والمتعاملين معها.

وتنوّه إلى أنّ الإجراءات التحفظية المتّخذة قِبَل أحد المساهمين لا تؤثّر على استمرارية عمل الشركات أو التزاماتها قِبَل الكافة.

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