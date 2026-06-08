إعلان

حقيقة فيديو "خناقة الشوارع".. مصدر يكشف الخديعة ومكان الواقعة الأصلي

كتب : مصراوي

06:06 م 08/06/2026

حقيقة فيديو مشاجرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص، والزعم بكونها حدثت بالبلاد.

أوضح مصدر أمنى أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله خلال عام 2017 بإحدى الدول الأسيوية وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو الداخلية مشاجرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على طفل وسيدة وزوجها في بني سويف
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على طفل وسيدة وزوجها في بني سويف
حوافز مرتقبة للمستفيدين.. مدبولي يوجه بسرعة إطلاق مبادرة الطاقة الشمسية
أخبار مصر

حوافز مرتقبة للمستفيدين.. مدبولي يوجه بسرعة إطلاق مبادرة الطاقة الشمسية
كيف تحسب استهلاك فاتورة الكهرباء بخطوات سهلة؟
أخبار مصر

كيف تحسب استهلاك فاتورة الكهرباء بخطوات سهلة؟
الأهلي يقرر حسم مصير أفشة.. تفاصيل
رياضة محلية

الأهلي يقرر حسم مصير أفشة.. تفاصيل

حقيقة ظهور صلاح على غلاف "التايم" وسيشن مونديال كأس العالم 2026
رياضة محلية

حقيقة ظهور صلاح على غلاف "التايم" وسيشن مونديال كأس العالم 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

325 جنيهًا للفرد.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي
ساعات عودة التصعيد.. ماذا يحدث بين إيران وإسرائيل؟ - صوروفيديو
مصدر قضائي يحسم مصير شركات "نخنوخ" بإجراءات عاجلة
كيف ترصد هيئة الدواء "الأدوية المغشوشة"؟.. مسؤول يشرح
بسبب "نظام الطيبات".. تحذير عاجل من الصحة السعودية