كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص، والزعم بكونها حدثت بالبلاد.

أوضح مصدر أمنى أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله خلال عام 2017 بإحدى الدول الأسيوية وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.

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