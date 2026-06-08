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الداخلية تنفي وقوع محاولات انتحار داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب : مصراوي

06:56 م 08/06/2026 تعديل في 07:00 م

وزارة الداخلية

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نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما نشر بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج والمتضمن الزعم بمحاولة عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل الانتحار.

الداخلية تكشف الحقيقة

وأكد المصدر على أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة والمستمرة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات للتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة.

الداخلية تنفي وقوع محاولات انتحار داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

إجراءات عاجلة

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.

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الداخلية انتحار مراكز الإصلاح والتأهيل

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