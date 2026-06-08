نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما نشر بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج والمتضمن الزعم بمحاولة عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل الانتحار.

الداخلية تكشف الحقيقة

وأكد المصدر على أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة والمستمرة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات للتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة.

إجراءات عاجلة

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.

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