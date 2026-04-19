"المكان كان كتلة لهب".. تفاصيل 120 دقيقة في حريق مخزن أخشاب في مؤسسة الزكاة

تجري النيابة العامة، تحقيقاتها في واقعة الحريق الذي اندلع داخل مصنع أخشاب بشارع الترولي في منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج، والذي أسفر عن خسائر مادية ضخمة تُقدَّر بالملايين، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق مصنع أخشاب بالمرج

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق ورفع آثاره، وتحديد نقطة البداية وسبب اندلاع النيران، مع التحفظ الكامل على موقع المصنع لحين انتهاء أعمال الفحص الفني.

كما كلفت النيابة أجهزة المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وبيان ملابساتها، إلى جانب فحص التوصيلات الكهربائية داخل المصنع للتأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة المهنية، ومراجعة تراخيص التشغيل، واستدعاء مالك المصنع والمسؤولين عنه لسماع أقوالهم.

وأمرت النيابة كذلك باستدعاء شهود العيان، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، تمهيدًا لتفريغها وفحص محتواها، للوقوف على اللحظات الأولى لاندلاع النيران.

تفاصيل المعاينة والتحقيقات في حريق مصنع أخشاب بالمرج

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق التهم مساحة تُقدَّر بنحو 800 متر من محتويات المصنع، ما أسفر عن خسائر مادية تجاوزت 5 ملايين جنيه، وفق التقديرات الأولية.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مصنع أخشاب بالمنطقة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وخزانات المياه، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، بعد فرض كردون أمني بمحيط الموقع.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)