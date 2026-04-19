تفاصيل المعاينة والتحقيقات في حريق مصنع أخشاب بالمرج

خسائر بالملايين على مساحة 800 متر.. ننشر المعاينة في حريق مصنع أخشاب بالمرج

كتب : صابر المحلاوي

12:57 م 19/04/2026 تعديل في 01:04 م
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (6)
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (5)
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (4)
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (3)
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (7)
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (9)
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (10)
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (2)
    حريق بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة (1)

تجري النيابة العامة، تحقيقاتها في واقعة الحريق الذي اندلع داخل مصنع أخشاب بشارع الترولي في منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج، والذي أسفر عن خسائر مادية ضخمة تُقدَّر بالملايين، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق ورفع آثاره، وتحديد نقطة البداية وسبب اندلاع النيران، مع التحفظ الكامل على موقع المصنع لحين انتهاء أعمال الفحص الفني.

كما كلفت النيابة أجهزة المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وبيان ملابساتها، إلى جانب فحص التوصيلات الكهربائية داخل المصنع للتأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة المهنية، ومراجعة تراخيص التشغيل، واستدعاء مالك المصنع والمسؤولين عنه لسماع أقوالهم.

وأمرت النيابة كذلك باستدعاء شهود العيان، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، تمهيدًا لتفريغها وفحص محتواها، للوقوف على اللحظات الأولى لاندلاع النيران.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق التهم مساحة تُقدَّر بنحو 800 متر من محتويات المصنع، ما أسفر عن خسائر مادية تجاوزت 5 ملايين جنيه، وفق التقديرات الأولية.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مصنع أخشاب بالمنطقة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وخزانات المياه، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، بعد فرض كردون أمني بمحيط الموقع.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة حريق مصنع سيارات الإطفاء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كرمها مهرجان هوليوود للفيلم العربي.. النجوم يهنئون ريهام عبدالغفور
زووم

كرمها مهرجان هوليوود للفيلم العربي.. النجوم يهنئون ريهام عبدالغفور

"اعتبرها أختك".. محمد دافع عن فتاة فبترت يده في منطقة السلام
حوادث وقضايا

"اعتبرها أختك".. محمد دافع عن فتاة فبترت يده في منطقة السلام
تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش.. تفاصيل
أخبار مصر

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش.. تفاصيل
المؤشر الرئيسي يقفز لمستوى قياسي.. البورصة تواصل تقدمها بالمنطقة الخضراء
اقتصاد

المؤشر الرئيسي يقفز لمستوى قياسي.. البورصة تواصل تقدمها بالمنطقة الخضراء
أنوار غامضة في قاع البحر.. حكاية تماثيل تحت الماء تبهر السائحين في دهب
أخبار المحافظات

أنوار غامضة في قاع البحر.. حكاية تماثيل تحت الماء تبهر السائحين في دهب

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)