استضافت الإعلامية منى الشاذلي الفنان حاتم صلاح وزوجته نهلة، في برنامج "معكم"، مساء الجمعة 12 يونيو، عبر قناة ON، وتحدثا عن تفاصيل حياتهما بعد الزواج وعلاقة ذلك بالنجاحات الفنية الأخيرة التي حققها.

حاتم صلاح: الجواز وشه حلو عليا

أكد حاتم أن الجواز "وشه حلو" عليه بشكل كبير، وأوضحت زوجته أن رحلة نجاحاته الأخيرة تزامنت مع مراحل ارتباطهما، إذ بدأ تصوير مسلسل "إخواتي" أثناء فترة تعارفهما.

أشار حاتم إلى أنه قدّم أعمالا حققت نجاحًا خلال ارتباطه بزوجته، منها مسلسل "ابن النادي"، فيلم "برشامة"، ومسلسل "إفراج".

حاتم صلاح وزوجته يشجعان نادي الزمالك

وكشف الزوجان عن تشجيعهما لـ نادي الزمالك، وهو ما يمنع حدوث أي مشاحنات كروية داخل المنزل.



كما تحدثت نهلة، عن دعم حاتم صلاح الكبير لها خلال دراستها للماجستير (MBA)، وروت موقفًا مؤثرًا عن امتحانها الذي استمر لـ 24 ساعة متواصلة، إذ ظل مستيقظًا طوال الوقت ليقدم لها الدعم، ورفض النوم ليعد لها "الشاي والسندوتشات" لضمان تركيزها.

وبسؤال منى الشاذلي للثنائي عما إذا كانا ينتظران حدثًا سعيدًا، أوضحا أنهما ينتظران مولودهما الأول.





كما تحدث حاتم عن بطولة كأس العالم 2026، مشيرا إلى أنه يتوقع فوز منتخب فرنسا أو إسبانيا أو إنجلترا بالبطولة، لافتا إلى أنه سوف يتابع مباريات منتخب هولندا إلى جانب متابعته لمباريات المنتخب المصري.

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