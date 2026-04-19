استجابة إنسانية.. أمن القاهرة ينقل سيدة غير قادرة على الحركة للمستشفى

كتب : علاء عمران

11:18 ص 19/04/2026
    أمن القاهرة ينقل سيدة غير قادرة على الحركة للمستشفى
    أمن القاهرة ينقل سيدة غير قادرة على الحركة للمستشفى

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لنداء استغاثة من سيدة طلبت المساعدة لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، نظرًا لعدم قدرتها على الحركة.

نقل سيدة عاجزة عن الحركة إلى المستشفى فورًا

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتم التعامل مع الحالة ونقل السيدة إلى إحدى المستشفيات، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجاءت سرعة الاستجابة في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم الإنساني للمواطنين، والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة.

أمن القاهرة يستجيب لبلاغ سيدة مريضة

ولاقت الواقعة إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على سرعة تحرك الأجهزة الأمنية، وحسن التعامل مع البلاغ.

