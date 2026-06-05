لم تكن أسر عقاري كفر طهرمس تتوقع أن تنتهي ليلة عادية إلى ساعات من القلق والتشرد، بعدما تلقى السكان قرارًا عاجلًا بإخلاء العقارين إثر ظهور ميول بهما، ليجد عشرات المواطنين أنفسهم خارج منازلهم في وقت قصير، حاملين ما استطاعوا من متعلقاتهم، تاركين خلفهم سنوات من العمر والذكريات.

وسط الشارع، وقفت إحدى السيدات تراقب أبناءها في حيرة، بعدما تحولت الشقة التي جمعت أسرتها لسنوات إلى مكان محظور الاقتراب منه. تقول السيدة إن لجانًا هندسية حضرت لمعاينة العقارين عقب ظهور مشكلات إنشائية يُعتقد أنها نتجت عن أعمال حفر بعقار مجاور، قبل أن يفاجأ السكان بقرار الإخلاء الفوري.

وتروي السيدة لحظات الإخلاء قائلة إن السكان مُنحوا مهلة قصيرة لمغادرة الشقق، قبل فصل المرافق عن العقارين، مضيفة أن كثيرًا من الأسر لم تتمكن حتى من إخراج جميع متعلقاتها أو احتياجات أبنائها الدراسية.

الأكثر صعوبة بالنسبة لها لم يكن مغادرة الشقة، بل البحث عن مأوى لأطفالها، خاصة أن لديها أبناء في مرحلة الثانوية العامة، وتقول: "كل اللي بنملكه حطيناه في الشقة دي، وفجأة بقينا مش عارفين هنروح فين".

وبينما كانت الأسر تبحث عن مكان تقضي فيه ليلتها، وجدت السيدة وأسرتها بصيص أمل بعدما وفر أحد الجيران شقة مؤقتة لهم، وتضيف: "حد عطف علينا بشقة عشان العيال تعرف تذاكر، لكن محدش عارف بكرة هيحصل إيه".

إجراءات عاجلة لمحافظ الجيزة بعد ميل عقارين بالهرم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واقعة ميل عقارين بمنطقة كفر طهرمس التابعة لحي الهرم، أحدهما بشارع أحمد نور الدين والآخر بشارع حسين عباس المتفرع من شارع كفر طهرمس بفيصل، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري للحفاظ على سلامة المواطنين.

وبحسب بيان، أوضح "المحافظ" أنه تم الدفع بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقارين وبيان مدى صلاحيتهما، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين قاطني العقارين والمارة بالمنطقة.

وكشف تقرير اللجنة المختصة عن ثبوت وجود ميل بالعقارين، مع التأكيد على ضرورة إخلائهما حفاظًا على أرواح السكان وممتلكاتهم، ومنعًا لوقوع أي مخاطر محتملة.

تنفيذ الإخلاء وقطع المرافق وفرض كردون أمني

نفذ حي الهرم على الفور، أعمال الإخلاء الكامل للعقارين، كما تم فصل المرافق عنهما وفرض كردون أمني بمحيط الموقع، إلى جانب وضع الحواجز اللازمة لضمان سلامة المواطنين ومنع الاقتراب من المنطقة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المختصة ستواصل متابعة الحالة الإنشائية للعقارين، إذ تقرر وضعهما تحت الملاحظة لمدة 3 أشهر لرصد أي مستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه المتابعة الفنية خلال الفترة المقبلة.