تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، نظر محاكمة المتهمة بقتل زوجها داخل شقتهما بمنطقة المرج، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.

تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته بالمرج

كشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين الزوجين داخل مسكنهما، بعد خلافات أسرية، انتهت بقيام المتهمة بطعن زوجها بسكين في منطقة الصدر، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة حاولت إخفاء آثار الواقعة، وأبلغت شقيقة المجني عليه بسقوطه مغشيًا عليه، قبل أن يتبين بالمستشفى وجود طعنة نافذة أنهت حياته.

اعترافات المتهمة وتقرير الطب الشرعي

واعترفت المتهمة بحدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها، مؤكدة أنها لم تكن تقصد قتله، إلا أن تقرير الطب الشرعي كشف وجود طعنة نافذة مباشرة بالصدر، إلى جانب إصابات أخرى، ما يرجح تعمد الاعتداء.