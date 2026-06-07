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من الموجة الحارة إلى الأجواء المعتدلة.. تعرف على حالة الطقس اليوم بالمنيا

كتب : جمال محمد

07:00 ص 07/06/2026

طقس حار

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تشهد محافظة المنيا، اليوم الأحد، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بعد موجة شديدة الحرارة شهدتها الأيام الماضية، حيث تراجعت الحرارة بنحو 6 درجات مقارنة باليوم السابق.

الأرصاد: انخفاض مؤقت على شمال البلاد

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تشهد معظم محافظات الجمهورية انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس المنيا اليوم

وتسجل درجات الحرارة بمحافظة المنيا اليوم 35 درجة للعظمى و22 درجة للصغرى، لتسود أجواء معتدلة صباحًا، ومائلة للحرارة خلال ساعات النهار.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس

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