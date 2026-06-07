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كوريا الشمالية تعلن خطة لرفع إنتاج الصواريخ خلال 5 سنوات

كتب : وكالات

05:46 ص 07/06/2026

كوريا الشمالية تعلن خطة لرفع إنتاج الصواريخ

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أفادت تقارير بأن زعيم كوريا الشمالية دعا إلى زيادة إنتاج الصواريخ بنسبة تصل إلى 2.5 مرة خلال خمس سنوات، في إطار خطة تستهدف تعزيز القدرات العسكرية للبلاد.

ووفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية"، تأتي هذه التوجهات ضمن استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الإنتاج العسكري وتطوير الترسانة الصاروخية خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه بيونغ يانغ نحو تعزيز برامجها الدفاعية، في ظل توترات إقليمية ودولية متصاعدة، مع التركيز على تطوير القدرات الصاروخية بشكل خاص.

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