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تصوير رمضان يونس:

أكد عدد من أهالي منطقة كفر طهرمس بالجيزة، أن الأسر المتضررة من قرار إخلاء عقارين آيلين للميل لا تعترض على الإجراءات التي تستهدف حماية الأرواح، لكنها تطالب بتوفير حلول عاجلة أو سكن بديل خلال فترة الفحص الهندسي للعقارين.

وروى أحد الملاك تفاصيل معاناة أسرته، موضحًا أن ثلاث أسر من عائلته كانت تقيم داخل شقق بالعقار، وأصبحت جميعها بلا مأوى عقب تنفيذ قرار الإخلاء المفاجئ.

وأضاف أن بين المتضررين أطفالًا صغارًا وطلابًا في المرحلة الثانوية، ما يزيد من صعوبة الوضع الإنساني، مؤكدًا أن السكان لا يملكون بديلًا للسكن خلال الفترة الحالية، ويطالبون فقط بمكان آمن مؤقت لحين اتضاح مصير العقارين.

وتشير تقديرات الأهالي إلى أن نحو 70 أسرة تأثرت بشكل مباشر بقرار الإخلاء، بعد فرض كردون أمني حول العقارين ومنع العودة إليهما، لحين الانتهاء من الفحوصات الفنية وصدور القرار النهائي بشأنهما.

وقالت إحدى السيدات المتضررات إن لجانًا فنية حضرت إلى العقارين خلال الأيام الماضية لفحص الشروخ والميول الناتجة عن أعمال حفر مجاورة، قبل أن تتلقى الأسر إخطارًا بضرورة إخلاء المبنيين خلال ساعات قليلة، مشيرة إلى أنه تم فصل المرافق عن العقارين قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأضافت: "قالوا لنا انزلوا خلال 4 ساعات، وفصلوا الكهرباء والمياه والغاز، وأولادنا ما لحقوش حتى يطلعوا كتبهم، ومن المغرب لحد 3 الفجر كنا في الشارع ومحدش قال لنا هنروح فين".

وأوضحت السيدة أنها تقيم بالعقار منذ 18 عامًا، وأنها أنفقت مدخرات أسرتها بالكامل على الشقة، لافتة إلى أن لديها أربعة أبناء بينهم طالبان بالصف الثالث الثانوي، ما ضاعف من معاناتها مع اقتراب الامتحانات.

وتابعت: "واحد من الجيران ربنا يجازيه خير، عطف علينا وادانا شقة مؤقتة يومين عشان عيالي، لكن إحنا مش عارفين مصيرنا إيه بعد كده، ولا في بديل سكني ولا أي حلول واضحة".

وأكدت أن عشرات الأسر أصبحت في وضع صعب بعد الإخلاء، مطالبة الجهات المعنية بتوفير بدائل أو حلول عاجلة للأسر المتضررة لحين انتهاء أعمال الفحص الفني وبيان موقف العقارين.

إجراءات عاجلة لمحافظ الجيزة بعد ميل عقارين بالهرم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واقعة ميل عقارين بمنطقة كفر طهرمس التابعة لحي الهرم، أحدهما بشارع أحمد نور الدين والآخر بشارع حسين عباس المتفرع من شارع كفر طهرمس بفيصل، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري للحفاظ على سلامة المواطنين.

وبحسب بيان، أوضح "المحافظ" أنه تم الدفع بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقارين وبيان مدى صلاحيتهما، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين قاطني العقارين والمارة بالمنطقة.

وكشف تقرير اللجنة المختصة عن ثبوت وجود ميل بالعقارين، مع التأكيد على ضرورة إخلائهما حفاظًا على أرواح السكان وممتلكاتهم، ومنعًا لوقوع أي مخاطر محتملة.

تنفيذ الإخلاء وقطع المرافق وفرض كردون أمني

نفذ حي الهرم على الفور، أعمال الإخلاء الكامل للعقارين، كما تم فصل المرافق عنهما وفرض كردون أمني بمحيط الموقع، إلى جانب وضع الحواجز اللازمة لضمان سلامة المواطنين ومنع الاقتراب من المنطقة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المختصة ستواصل متابعة الحالة الإنشائية للعقارين، إذ تقرر وضعهما تحت الملاحظة لمدة 3 أشهر لرصد أي مستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه المتابعة الفنية خلال الفترة المقبلة.