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محاكمة 5 متهمين في قضية "خلية داعش حلوان"

كتب : صابر المحلاوي

02:00 ص 07/06/2026

محاكمة 5 متهمين في قضية "خلية داعش حلوان"

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تنظر المحكمة، اليوم، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024 جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

تفاصيل اتهامات خلية داعش حلوان

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف مؤسسات الدولة، والإضرار بالأمن القومي والوحدة الوطنية.

كما نسبت التحقيقات للمتهمين من الأول حتى الخامس تهم تمويل الإرهاب، عبر جمع أموال وسيارات وهواتف محمولة، وتوفير دعم لوجستي للجماعة، إضافة إلى جمع معلومات عن منشآت عامة.

وأشارت أوراق القضية إلى استخدام وسائل التواصل وتطبيقات مشفرة لتبادل الرسائل والتكليفات بين عناصر الجماعة لتحقيق أهدافها.

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حلوان داعش محكمة إرهاب تمويل الإرهاب خلية إرهابية

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