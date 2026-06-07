تنظر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، اليوم، إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالاشتراك في أحداث العنف التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي.

تفاصيل اتهامات أحداث مجلس الوزراء

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين تورطوا في جرائم التجمهر، ومقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن أثناء تأدية عملها، إضافة إلى الحرق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية.

كما نسبت إليهم اتهامات باقتحام منشآت عامة، والتخريب، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، في إطار أحداث شهدت أعمال شغب واسعة بمحيط المنطقة.