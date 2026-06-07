إعلان

إعادة محاكمة 8 متهمين في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء

كتب : صابر المحلاوي

04:00 ص 07/06/2026

إعادة محاكمة 8 متهمين في أحداث العنف بمحيط مجلس ال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، اليوم، إعادة محاكمة 8 متهمين في القضية، لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالاشتراك في أحداث العنف التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي.

تفاصيل اتهامات أحداث مجلس الوزراء

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين تورطوا في جرائم التجمهر، ومقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن أثناء تأدية عملها، إضافة إلى الحرق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية.

كما نسبت إليهم اتهامات باقتحام منشآت عامة، والتخريب، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، في إطار أحداث شهدت أعمال شغب واسعة بمحيط المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء أحداث العنف محكمة الجنايات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

اقتصادية النواب عن الدعم النقدي: رغيف الخبز خارج أي مفاوضات وسيظل مدعومًا
أخبار مصر

اقتصادية النواب عن الدعم النقدي: رغيف الخبز خارج أي مفاوضات وسيظل مدعومًا
شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة
شئون عربية و دولية

شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة
كيف استهدفت الاستخبارات الإسرائيلية مسؤولي ترامب؟
شئون عربية و دولية

كيف استهدفت الاستخبارات الإسرائيلية مسؤولي ترامب؟
الأرصاد تحذر من شبورة ورياح مثيرة للأتربة وانخفاض مؤقت في الحرارة
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من شبورة ورياح مثيرة للأتربة وانخفاض مؤقت في الحرارة
موقف غريب من لاعب الزمالك في ودية مصر والبرازيل.. ماهو؟
رياضة عربية وعالمية

موقف غريب من لاعب الزمالك في ودية مصر والبرازيل.. ماهو؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر ضد البرازيل (1-2)