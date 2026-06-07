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هل يجوز استرداد مبلغ طلب المعادلة بالمجلس الأعلى للجامعات؟

كتب : عمر صبري

07:00 ص 07/06/2026

المجلس الأعلى للجامعات

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات موقف طلبات استرداد مبلغ طلب المعادلة بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك من المتقدمين للعام الجامعي 2026.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن الخطوات الصحيحة تتضمن كتابة طلب مرفق به أصل إيصال السداد، وموضح به سبب طلب الاسترداد.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات أن الطلب يجب أن يتضمن بيانات المتقدم (الاسم- الرقم القومى/ رقم جواز السفر- رقم الحساب البنكى الخاص بالمتقدم- اسم البنك والفرع).

وأشار المجلس الأعلى للجامعات أنه يتم إرسال الطلب على عنوان المجلس الأعلى للجامعات، وسيتم إعادة المقابل على حساب المتقدم مع خصم نسبة مقررة.

وبحسب النظام الإلكتروني لمعادلة الدرجات العلمية، فإن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة فى جمهورية مصر العربية الذى يقوم بمعادلة الدرجات العلمية (دكتوراه -ماجستير- بكالوريوس) ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون.

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