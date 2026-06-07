يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء غد الاثنين 8 يونيو، فعاليات الصالون الثقافي لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، والذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان "الأفروسنتريك وأصول الحضارة المصرية القديمة".

وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بالتراث المصري ومواجهة محاولات تزييف التاريخ والاعتداء على الهوية الحضارية المصرية.

وتنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث الندوة انطلاقًا من دورها العلمي والثقافي في حماية الموروث الحضاري المصري، حيث يقدمها الدكتور محمد خميس، المرشد السياحي المتخصص، متناولًا بالتحليل والنقاش أبرز الأطروحات المرتبطة بالفكر الأفروسنتري، والرد عليها استنادًا إلى الأدلة الأثرية والتاريخية والأنثروبولوجية الموثقة.

وتناقش الندوة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها نشأة حركة الأفروسنتريك وتطور خطابها الفكري، وآليات انتشار رواياتها عبر المنصات الرقمية، فضلًا عن استعراض الأسس العلمية التي يستند إليها الباحثون والمتخصصون في دحض هذه الادعاءات، بما يعزز الفهم الموضوعي لتاريخ الحضارة المصرية القديمة وأصولها الراسخة.

كما تسلط الندوة الضوء على أهمية بناء خطاب معرفي ورقمي قادر على مواجهة المعلومات المغلوطة، وتقديم محتوى علمي موثوق يسهم في حماية الوعي العام وصون الهوية الثقافية المصرية في مواجهة حملات التشويه والتزييف.

وتأتي هذه الفعالية ضمن الدور الذي تضطلع به مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية في فتح مساحات للحوار المعرفي الجاد، وإتاحة المنابر الثقافية والعلمية التي تسهم في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ الانتماء إلى أحد أعرق الموروثات الحضارية في العالم.